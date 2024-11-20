Психолог Афанасьева посоветовала договориться о секретном коде внутри семьи для защиты от мошенников

Мошенники составляют тексты преступных схем таким образом, чтобы максимально втереться в доверие к своей жертве. Для создания чего-то общего между собой и собеседником аферисты, как правило, задают вопросы, связанные с какой-то болью человека, его тревогами. Об этом рассказала психолог Елена Афанасьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Специалист отметила, что злоумышленники могут расспрашивать о близких, затрагивать переживания и вопросы безопасности, например, недвижимости.

Для противостояния этим психологическим уловкам Афанасьева посоветовала договориться с домочадцами о так называемом секретном коде. Это может быть внутренний вопрос, используемый только в кругу семьи.

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