Психолог Афанасьева посоветовала договориться о секретном коде внутри семьи для защиты от мошенников

Мошенники составляют тексты преступных схем таким образом, чтобы максимально втереться в доверие к своей жертве. Для создания чего-то общего между собой и собеседником аферисты, как правило, задают вопросы, связанные с какой-то болью человека, его тревогами. Об этом рассказала психолог Елена Афанасьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».