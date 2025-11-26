Психолог Абравитова заявила, что текущие социальные условия не подходят для раннего материнства

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что государство должно создать более благоприятные условия для раннего материнства и замужества среди девушек. Об этом сообщил « Постньюс ».

Несмотря на появление мер поддержки семьи и деторождения, отметила эксперт, нынешняя социальная структура не способствует раннему созданию семьи.

«К сожалению, у нас не было общенациональной конструкции, которая появилась только в последние несколько лет, когда поддерживается семья и деторождение», — подчеркнула специалист.

По ее словам, в современных условиях 18-летней девушке будет сложно стать авторитетом для своих детей, добавил «ФедералПресс».