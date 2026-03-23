Психолог Абравитова рассказала о причинах популярности скандальных реалити-шоу

Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru поделилась мнением о причинах популярности скандальных реалити-шоу. Она подчеркнула, что интерес к подобным программам не зависит от национальности, а связан с внутренним состоянием человека.

Люди, чья жизнь наполнена событиями, увлечениями и позитивными эмоциями, как правило, не испытывают потребности регулярно смотреть такие передачи. Их интерес может быть вызван лишь мимолетным любопытством. В то же время те, кто сталкивается с собственными трудностями или испытывает эмоциональный дефицит, находят в этих шоу способ отвлечься или даже получить своеобразное утешение.

Абравитова отметила, что зрителей привлекает возможность увидеть отражение собственных проблем или ситуаций, знакомых по опыту близких. Наблюдение за чужими драмами позволяет людям почувствовать, что они не одиноки в своих переживаниях, и сравнить свою жизнь с происходящим на экране.