Психолог Абравитова рассказала, что ревность может разрушить отношения в семье

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала «Вечерней Москве» , что ревность может стать причиной негативного отношения невестки к родителям мужа. По ее словам, некоторые девушки стремятся контролировать все и боятся влияния со стороны.

«Таким женщинам кажется, что любое общение ее мужа с кем-то, особенно с теми, с кем у него родственные отношения, будет оттягивать внимание от нее», — цитирует психолога NEWS.ru.

Она добавила, что невестка может быть убеждена: все вокруг настраивают мужа против нее. Чтобы избежать конфликтов, мать мужа должна проявить мудрость и выстроить дружеские отношения с невесткой, считает Абравитова. Тогда свекровь и невестка станут одной командой, и не будет противоречий в интересах.