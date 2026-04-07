Психолог Абравитова рассказала, что гипноз помогает переписать травматический опыт

Гипноз — эффективный инструмент для работы с бессознательным, рассказала клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT . Специалист пояснила, что гипноз позволяет добраться до истинных причин травм, симптомов и внутренних конфликтов.

Этот метод помогает обойти сознательную цензуру и критическое мышление пациента. Гипноз применяется при различных диагнозах, включая ПТСР, фобии, тревожные и депрессивные расстройства, панические атаки и головные боли психосоматической природы.

Кроме того, гипноз показывает хорошие результаты в борьбе с зависимостями и расстройствами сна.

«Данный инструмент дает доступ к забытой информации или к воспоминаниям, которые были вытеснены. Более того, в гипнозе есть уникальная возможность переписать травматический опыт», — подчеркнула психолог.