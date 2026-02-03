Психолог Абравитова предупредила о риске попасть в зависимость от сайтов знакомств

По ее словам, существует опасность попасть в ловушку конвейерного выбора, когда пользователи постоянно ищут кого-то нового, не зная, чего хотят на самом деле.

«Большинство людей все-таки затягивает зависимость. Что же происходит? Во-первых, человек переходит на конвейерное восприятие людей противоположного пола. Ему кажется, что за поворотом кто-то лучше может быть, что-то более интересное», — объяснила эксперт.

В итоге, как считает Абравитова, такие люди не готовы к серьезным отношениям и могут остаться без партнера. Либо они попадут в отношения, где решения будут принимать за них.