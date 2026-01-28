Психолог Абравитова предупредила о фантомных болях при ипохондрии

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала RT , что ипохондрия, которая в научной среде называется тревожным соматоформным расстройством, может порождать реальные физические ощущения — вплоть до боли, покалывания и жжения.

По словам специалиста, при таком состоянии человек действительно чувствует симптомы, но их источник находится в психике, а не в органах.

«Часто <…> стрессы выходят через телесные симптомы. Также на таких людей влияет информация. Постоянный просмотр медицинских сайтов, форумов, докторов в соцсетях», — отметила эксперт.

Абравитова выделила несколько основных причин развития ипохондрии. Одной из них является тревожный склад личности, когда человек склонен интерпретировать любой безобидный симптом как признак смертельной болезни.