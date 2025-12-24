Психиатр Тетюшкин рассказал, что современным детям сложно верить в Деда Мороза из-за интернета

Психиатр Михаил Тетюшкин рассказал радиостанции «Говорит Москва» , что детям, активно пользующимся интернетом, сложно верить в Деда Мороза. По его мнению, родителям стоит самим рассказать ребенку о том, что сказочного персонажа не существует, чтобы избежать психологической травмы.

«Если мы говорим о неких городских детях, которые в 9 лет во всю пользуются гаджетами, интернетом и всем прочим, — я слабо себе представляю, как такой современный ребенок, интегрированный в интернет-пространство, может истово верить в Деда Мороза в девять лет», — отметил Тетюшкин.

Ранее педагог Виктория Подсухина посоветовала родителям рассказать детям правду о Деде Морозе в 8-10 лет.