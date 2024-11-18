Психиатр Тетюшкин поддержал идею создания единого реестра людей с наркозависимостью

Идея создать единый реестр все наркозависимых в России сама по себе правильная и хорошая, но для начала нужно понять, как именно ее планируют реализовывать. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин.

По его словам, пока не понятно, чем именно этот реестр будет отличаться от учета, на который пациентов ставят в наркологическом диспансере. Кроме того, нужно будет обеспечить безопасность личных данных людей, чтобы информация о них не попала к третьим лицам.

Врач напомнил, что наркозависимость попадает под врачебную тайну, поэтому доступ к реестру должен быть только у медицинских работников.