Психиатр Тетюшкин обозначил допустимое время использования гаджетов для детей

Психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился рекомендациями по ограничению времени, которое дети проводят за электронными устройствами.

Специалист подчеркнул, что для разных возрастных групп существуют определенные нормы. Так, детям до трех лет использование гаджетов крайне нежелательно. Для детей младшего возраста допустимое время составляет не более получаса в день. Младший школьник может пользоваться электронными устройствами до часа в день, а подросток — от одного до двух часов.

Тетюшкин отметил: «Если соблюдать вот эти правила компьютерного экранного времени, проблем не возникнет. Когда нормы превышаются, особенно превышаются в разы, то тогда проблема вполне может возникнуть».