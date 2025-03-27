Психиатр Теслер: кормление взрослых детей грудью — абсолютная патология
Пользователи Сети обсуждают тренд с кормлением грудью детей детсадовского и даже школьного возраста. Психиатр Александр Теслер в беседе с «Радио 1» резко осудил такой подход.
Врач назвал популярный тренд абсолютной патологией, добавил «Сiбдепо».
«А потом они будут нам, психиатрам, доставлять пациентов. В развитии ребенка обязательно отнятие от материнской груди в положенном возрасте», — заявил эксперт.
Специалист усмотрел примесь инцеста в соответствующем решении матери. Требование ребенка старше трех-четырех лет дать грудь — извращение, за которым последует психологическая травма, пояснил Теслер.
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