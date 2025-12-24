Психиатр Шуров сообщил, что диалог с близкими поможет жертве мошенников

По словам врача, родственникам важно обращать внимание на любые изменения в поведении близкого человека. Если он стал замкнутым, не спит, не разговаривает и не выходит на связь, это повод для беспокойства.

«Любая странность в поведении родственника должна вызывать вопросы: что с ним случилось, почему он стал таким, почему он поменял свое обычное поведение?» — отметил эксперт.

Как пояснил психиатр, жертве могут помочь вмешательство близких и соответствующий диалог. Важно объяснить человеку, что ФСБ или ВС РФ, которыми нередко представляются аферисты, не работают дистанционно.