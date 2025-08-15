Психиатр Серазетдинова рекомендовала наладить внутренний диалог при выгорании

Эмоциональное выгорание представляет серьезную угрозу для здоровья. На начальном этапе важно оперативно распознать его признаки и принять меры. Психиатр, психотерапевт, заведующая отделением психиатрии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова поделилась с KP.RU советами по преодолению этого состояния.

Врач рекомендовала использовать методы саморегуляции, такие как дыхательные упражнения, релаксация мышц и медитация. Она подчеркнула важность налаживания внутреннего диалога с самим собой.

Чтобы определить причину выгорания, медик посоветовала задать себе вопросы: «Что меня больше всего тревожит?» и «Что я могу с этим сделать прямо сейчас?». Часто достаточно сделать перерыв, прогуляться или размяться, чтобы снизить напряжение.

Для достижения долгосрочного эффекта специалист предложила чередовать задачи, делать паузы и избегать переработок.