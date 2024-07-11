Психиатр Рудов призвал на неделю отказаться от смартфонов и соцсетей для перезагрузки

Чтобы перезгрузиться и по-настоящему отдохнуть, нужно хотя бы на неделю отказаться от всех гаджетов и социальных сетей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал психиатр Виктор Рудов.

Он подчеркнул, что лето — прекрасная возможность для отдыха. Потому что люди могут много времени проводит на свежем воздухе.

«Выключите телефон, уберите его в дальний ящик стола, отправьтесь на прогулку без него. Наслаждайтесь пейзажем и не думайте о том, чтобы сфотографировать его, чтобы все увидели», — отметил эксперт.

Он добавил, что если человек сможет устроить себе цифровой детокс хотя бы на семь дней, то через неделю он себя не узнает.