Психиатр Петелин призвал формировать гибкое отношение к праздникам

Встретить Новый год на рабочем месте вместо праздничного стола — ситуация, с которой сталкиваются некоторые россияне. Врач-психиатр и психотерапевт Дмитрий Петелин из Клиники психосоматической медицины Сеченовского университета поделился с KP.RU рекомендациями, как не утратить праздничное настроение в такой ситуации.

Петелин подчеркнул: «Гораздо лучше для психики более гибкое отношение к праздникам и любым другим событиям». По его мнению, это помогает избежать разочарования, если ожидания не совпадают с реальностью.

Если новогодняя ночь проходит на работе, специалист предлагает перенести праздник на другой день и провести его с семьей или друзьями. Это может оказаться даже более уютно и спокойно, чем традиционно суетливая ночь 31 декабря.

Также психотерапевт рекомендует поддерживать контакт с близкими — поздравлять их по телефону или в мессенджерах. Кроме того, он советует придумать себе приятное «вознаграждение» за работу в праздничный день, например, поход в кино, небольшую покупку или дополнительный выходной.

Ранее член Общественной палаты Евгений Машаров напомнил, что работа в новогодние праздники должна оплачиваться в двойном размере.