Психиатр Пережогин: компьютерные игры могут привести к развитию психических расстройств

Некоторые компьютерные игры построены на принципе формирования зависимости. Об этом рассказал психиатр Лев Пережогин в беседе с ИА НСН.

Он пояснил, что на начальном этапе у человека создается иллюзия прогресса, однако впоследствии нарастает тревожный компонент. Результатом может стать развитие психических расстройств.

Однако существуют и полезные видеоигры, добавил врач. По его словам, у здоровых людей отдельные программы способны снимать стресс.

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