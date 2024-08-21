Психиатр Пережогин: компьютерные игры могут привести к развитию психических расстройств

Некоторые компьютерные игры построены на принципе формирования зависимости. Об этом рассказал психиатр Лев Пережогин в беседе с ИА НСН .

Он пояснил, что на начальном этапе у человека создается иллюзия прогресса, однако впоследствии нарастает тревожный компонент. Результатом может стать развитие психических расстройств.

Однако существуют и полезные видеоигры, добавил врач. По его словам, у здоровых людей отдельные программы способны снимать стресс.