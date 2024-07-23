Психиатр Нурдаев: регулярное нахождение в Сети грозит ухудшением памяти

Регулярное нахождение в виртуальном пространстве может негативно повлиять на человека и спровоцировать ухудшение памяти. Об этом рассказал врач-психиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также подобное увлечение приводит к снижению способности к концентрации и к развитию зависимости. Чтобы этого избежать, взрослым не рекомендуется проводить в интернете более двух часов в сутки.

Нурдаев отметил, что чаще всего в виртуальном пространстве люди ищут утешения, пытаясь избежать окружающей действительности.

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