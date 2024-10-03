Психиатр Лазарев предупредил, что близкие алкоголиков часто бывают созависимыми

Тем, кто помогает близкому бороться с алкогольной зависимостью, важно сначала разобраться, присутствует ли в этих отношениях созависимость. Об этом «ФедералПресс» сообщил нарколог и психотерапевт Игорь Лазарев.
По его словам, в этом состоянии партнер или родственник может испытывать вторичные выгоды от недуга человека с пагубной привычкой, такие как удовлетворение комплекса спасателя или компенсация чувства вины.
Он отметил, что проблема с алкоголем не возникает внезапно; зачастую она формируется на протяжении многих лет — иногда даже до десятилетий. Лазарев акцентирует внимание на том, что человек должен осознать свою роль в этих отношениях, а также стараться находить пути для решения проблемы.
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