Психиатр Лазарев предупредил, что близкие алкоголиков часто бывают созависимыми

Тем, кто помогает близкому бороться с алкогольной зависимостью, важно сначала разобраться, присутствует ли в этих отношениях созависимость. Об этом «ФедералПресс» сообщил нарколог и психотерапевт Игорь Лазарев.

По его словам, в этом состоянии партнер или родственник может испытывать вторичные выгоды от недуга человека с пагубной привычкой, такие как удовлетворение комплекса спасателя или компенсация чувства вины.

Он отметил, что проблема с алкоголем не возникает внезапно; зачастую она формируется на протяжении многих лет — иногда даже до десятилетий. Лазарев акцентирует внимание на том, что человек должен осознать свою роль в этих отношениях, а также стараться находить пути для решения проблемы.