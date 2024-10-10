Психиатр Кинкулькина рассказала, что у женщин депрессия встречается в 2 раза чаще

По слова заведующей кафедрой психиатрии и наркологии, директором Клиники психиатрии имени С. С. Корсакова Сеченовского Университета Марины Кинкулькиной, депрессия у женщин встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. Об этом сообщил сайт KP.RU .

При этом в детском возрасте случаи депрессии равномерно распределены между мальчиками и девочками, но начиная с подросткового периода, это соотношение начинает изменяться в пользу слабого пола.

Эти различия часто связывают с колебанием уровня гормонов у женщин. Кроме того, молодой маме грозит повышенный риск депрессии: по данным исследований, она возникает примерно у каждой девятой роженицы и может быть связана с различными проблемами, такими как осложнения во время беременности и родов, кесарево сечение или нежелательность ребенка, а также с трудностями в кормлении грудью.