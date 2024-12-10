Психиатр Каторгин: частое прослушивание музыки в стиле техно ведет к снижению когнитивных способностей

Громкие раздражители при прослушивании музыки в жанре техно препятствуют развитию новых нейронных связей. Они воздействуют на слуховой и зрительный анализатор, снижая когнитивные способности. Об этом заявил врач-психиатр Владимир Каторгин в разговоре с сайтом Life.
Специалист отметил, что прослушивание техно по нескольку часов в день негативно влияет на работу головного мозга. В этом случае возникает дефицит определенных нейромедиаторов, отвечающих за качественный сон, настроение, аппетит и когнитивные способности.
При добавлении алкоголя к этому стилю музыки пагубное воздействие на организм человека утраивается, предупредил Каторгин.
Джей Зи потребовал раскрыть имя женщины, обвинившей его в изнасиловании на вечеринке
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс научной фантастики
Девушку с 10-сантиметровым тромбом в мозге спасли в Воскресенской больнице
Президенту Бразилии провели трепанацию черепа
Россиян предупредили о мошенниках, действующих от лица следователей
После свержения Асада в США началась борьба за исключение ХТШ из списка террористов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте