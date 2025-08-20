Психиатр Исаев назвал компьютерные игры «интерактивным тренажером» для пожилых людей

Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев поделился с «Газетой.Ru» мнением о пользе компьютерных игр для пожилых людей.

Доктор подчеркнул, что компьютерные игры можно рассматривать как «интерактивный тренажер», который помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память и мелкую моторику.

«Регулярная игра помогает удерживать внимание, тренировать кратковременную память, поддерживать мелкую моторику и тем самым замедлять естественные возрастные когнитивные изменения», — цитирует врача сайт «Известия».

Однако врач советует избегать сложных симуляторов и динамичных «стрелялок», так как они могут вызывать переутомление и тревожность. Оптимальное время для игры — 15–30 минут в день, лучше в первой половине дня.