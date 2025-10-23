Психиатр Генварская сообщила, что тру-крайм контент помогает снизить тревожность и уснуть

Психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук Диана Генварская поделилась мнением о влиянии тру-крайм контента на процесс засыпания. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам специалиста, такие материалы действительно помогают переключить фокус внимания и уснуть.

«Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли», — отметила эксперт.

Также специалист рекомендовала избегать информационного шума вечером и предпочитать спокойные занятия общению с новостями. Горячие ванны и расслабляющая музыка настраивают организм на ночной отдых.