Психиатр Генварская сообщила, что тру-крайм контент помогает снизить тревожность и уснуть
Психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук Диана Генварская поделилась мнением о влиянии тру-крайм контента на процесс засыпания. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам специалиста, такие материалы действительно помогают переключить фокус внимания и уснуть.
«Сравнение с экранным ужасом помогает осознать: ты жив и здоров, что убирает тревожность и навязчивые мысли», — отметила эксперт.
Также специалист рекомендовала избегать информационного шума вечером и предпочитать спокойные занятия общению с новостями. Горячие ванны и расслабляющая музыка настраивают организм на ночной отдых.
