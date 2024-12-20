Психиатр Федорович: социальные сети оказывают разрушительное влияние

Врач-психиатр Александр Федорович поделился мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» о том, что социальные сети оказывают разрушительное влияние на людей.

По его словам, основная проблема социальных сетей заключается в том, что они основаны на лжи.

Механизм презентации информации в них отфильтрован и постановочен, а люди, которые там о себе заявляют, врут себе и окружающим. Это провоцирует конфликт внутри человека, так как ему хочется верить в то, что он видит на экране.

Социальные сети несут в себе элемент социального неравенства, создавая иллюзию успеха через красивые фотографии с машинами или мерцающими вывесками, добавил специалист.