Психиатр Евдокимов: при лечении панических атак важно установить причину состояния

Паническая атака — внезапный приступ тревоги или страха, который не поддается контролю. Зачастую пациент сталкивается с нарушением функционирования сердца и дыхания. Об этом рассказал психиатр Дмитрий Евдокимов «Ямалу1».

По его словам, во время терапии важно установить причину данного состояния. Это может быть, например, какая-то фобия. Кроме того, стоит попробовать устранить факторы-провокаторы.

Специалист посоветовал не заниматься самолечением. Необходимо обратиться за помощью к психиатру, добавил «Петроград».

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте