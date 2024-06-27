Психиатр Евдокимов: при лечении панических атак важно установить причину состояния

Паническая атака — внезапный приступ тревоги или страха, который не поддается контролю. Зачастую пациент сталкивается с нарушением функционирования сердца и дыхания. Об этом рассказал психиатр Дмитрий Евдокимов « Ямалу1 ».

По его словам, во время терапии важно установить причину данного состояния. Это может быть, например, какая-то фобия. Кроме того, стоит попробовать устранить факторы-провокаторы.

Специалист посоветовал не заниматься самолечением. Необходимо обратиться за помощью к психиатру, добавил «Петроград».