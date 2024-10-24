Психиатр Читлова назвала главной чертой феномена overthinking постоянное повторение мыслей

Как пояснила эксперт, это понятие означает тревожное состояние, при котором человек зациклен на происходящих или грядущих событиях. Основной чертой феномена overthinking является постоянное повторение мыслей. Человек с подобным состоянием концентрирует внимание на негативе и на худших сценариях. Он проявляет избыточное внимание к деталям и имеет трудности с принятием решений.

Обычно такое состояние возникает, когда не работает часть мозга, отвечающая за контроль над мыслями. Чтобы побороть overthinking, эксперт рекомендует «выгрузить» мысли на бумагу или в заметки телефона и посмотреть на них, соответствуют ли они реальности. Она также призвала более доброжелательно относиться к себе.