Пруды Царского Села восстановят в рамках федеральной программы «Вода России»

Работы по восстановлению водоемов в Царском Селе начались в рамках масштабной экологической инициативы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей Законодательного собрания Северной столицы.

«На заседании экологической комиссии обсуждались результаты участия Санкт-Петербурга в программе "Экология" и перспективы в рамках нового направления "Экологическое благополучие"», — говорится в заявлении.

Кроме того, завершились мероприятия по очистке русла реки Смоленки. В текущем году приступили к облагораживанию прудов в Царском Селе. Эти действия являются частью федеральной программы «Вода России», которая также включает работы в Петергофе.

Напомним, что ранее музей-заповедник «Царское Село» представил уникальное захоронение императорских лошадей после реставрации.