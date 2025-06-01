Пруды Царского Села восстановят в рамках федеральной программы «Вода России»

Работы по восстановлению водоемов в Царском Селе начались в рамках масштабной экологической инициативы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей Законодательного собрания Северной столицы.
«На заседании экологической комиссии обсуждались результаты участия Санкт-Петербурга в программе "Экология" и перспективы в рамках нового направления "Экологическое благополучие"», — говорится в заявлении.
Кроме того, завершились мероприятия по очистке русла реки Смоленки. В текущем году приступили к облагораживанию прудов в Царском Селе. Эти действия являются частью федеральной программы «Вода России», которая также включает работы в Петергофе.
Напомним, что ранее музей-заповедник «Царское Село» представил уникальное захоронение императорских лошадей после реставрации.
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