Проводить разъяснительную беседу с врачами-антипрививочниками призвали в профсоюзе работников здравоохранения | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:52 Проводить разъяснительную беседу с врачами-антипрививочниками призвали в профсоюзе работников здравоохранения

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Председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в беседе с ИА НСН предложил проводить разъяснительную беседу с врачами-антипрививочниками и родителями, которые выступают против вакцинации детей.

Домников считает, что вводить уголовную ответственность для антипрививочнников — это излишняя мера.

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«Необходимо привлекать СМИ для этой работы, потому что без прививок мы, конечно, не победили бы самые страшные заболевания, которые существовали», — сказал он.

Ранее опрос профессионального сервиса «Справочник врача» показал, что почти 30% врачей лично знают коллег, выступающих против вакцинации.