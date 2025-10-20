Проверка по факту гибели двух человек в пожаре началась в ХМАО

В Мегионе (ХМАО) следователи проводят проверку по факту гибели двух мужчин на пожаре. Их тела нашли утром 20 октября на одной из дач в СНТ «Черемушки», написал Ura.ru .

По предварительным данным следственного управления СК России по ХМАО, мужчины временно жили в хозяйственной постройке во время строительства бани.

«По предварительным данным, они временно проживали в хозяйственной постройке на данном участке на период строительства бани», — сообщили в Лангепасском межрайонном следственном отделе.

Причина гибели людей будет установлена судмедэкспертами, а дознаватели противопожарной службы МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу.