Протоирей Харитонов: в Великий пост важно поститься не только в еде, но и духовно

Он подчеркнул, что во время Великого поста важно не только соблюдение особенного питания, но и духовное очищение. С помощью поста и молитвы человек получает возможность искупления своих грехов, не только совершенных за прошедший год, но и накопленных за всю жизнь.

Харитонов объяснил, что пост является жертвой, приносимой Богу за наши прегрешения. Человек, соблюдая пост и искренне каясь, может получить Божье прощение. Священник также дал совет новичкам: не стоит самостоятельно ужесточать правила поста, лучше обсудить этот вопрос со священником.