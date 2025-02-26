Протоирей Харитонов: в Великий пост важно поститься не только в еде, но и духовно
Протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов напомнил о правилах Великого поста в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что во время Великого поста важно не только соблюдение особенного питания, но и духовное очищение. С помощью поста и молитвы человек получает возможность искупления своих грехов, не только совершенных за прошедший год, но и накопленных за всю жизнь.
Харитонов объяснил, что пост является жертвой, приносимой Богу за наши прегрешения. Человек, соблюдая пост и искренне каясь, может получить Божье прощение. Священник также дал совет новичкам: не стоит самостоятельно ужесточать правила поста, лучше обсудить этот вопрос со священником.