Протоиерей Мухин: в Смольном соборе Татьянин день начнет Божественная литургия

Настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин в беседе с газетой « Петербургский дневник » рассказал о мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня российского студенчества.

По его словам, Татьянин день начнется в церкви с Божественной литургии, которую проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«В храме соберутся ректоры, преподаватели, студенты и курсанты вузов. После окончания богослужения начнется торжественная церемония награждения Почетным знаком святой Татианы», — отметил Мухин.

Он также сообщил, что впервые за богослужением выступит хор СПбГУ под руководством Эдуарда Кротмана. Завершится праздник Татьянинским балом в Художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.