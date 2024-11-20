Протоиерей Харитонов назвал грехом «уколы красоты»

Улучшать свою внешность с помощью инъекций, если в ней нет никаких дефектов, это гордыня и выпендреж, то есть грех. Таким мнением поделился с Life протоиерей, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете Константин Харитонов.

По его словам, можно прибегнуть к помощи профессионалов, если речь идет о травмах или уродстве. Например, если внешность изменилась после аварии или несчастного случая или же имеет место какой-то врожденный недостаток.

«Но когда у человека и так нормальные губы, и он пытается сделать их модными, надутыми, это уже чрезмерно и глупо», — подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что также можно оправдать «уколы красоты», если женщина делает это ради мужа, чтобы удержать его в семье. Но и в этом случае, по мнению Харитонова, лучше обратиться к психологу или в церковь.