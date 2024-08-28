Просила со слезами. Хозяйке не отдали спрятавшегося на складе маркетплейса кота Бусика

Жительница Электростали Татьяна несколько месяцев не может вернуть домой кота по кличке Бусик, сбежавшего на склад Wildberries. О том, что сотрудники маркетплейса отказались пускать ее на территорию склада и отдавать животное, она рассказала в беседе с 360.ru. Чуть позже представители площадки пообещали помочь найти домашнего питомца.

По словам хозяйки животного, кот пропал в декабре 2022 года. Она предположила, что питомец мог выбежать на улицу во время визита к хозяйке врачей скорой помощи.

«Муж искал кота, но не мог найти. Мы живем в деревне, рядом с нами расположен склад Wildberries — примерно в трех километрах от нас. Коты вполне могут уходить на такое расстояние. После больницы я начала поиски, в конце апреля 2024 года мне позвонили несколько сотрудников склада и рассказали, что кот, живущий у них на складе, подходит под описание в объявлении», — поделилась собеседница 360.ru.

Татьяна рассказала, что кота опознали по особенностям его внешности: на лбу окрас шерсти в виде жука, а на холке — в виде ромба.

«Несколько человек звонили и говорили, что мой кот на складе. Но фото сделать сотрудники не смогли: при себе запрещено иметь телефон на рабочем месте. Я ездила в начале лета на этот склад, но меня пропустили только на первом КПП, а всего их пять. Я плакала и просилась внутрь, предлагала вынести кота или пропустить меня. Но мне ответили, что кот боится и его сложно поймать. Охранник обещал связаться со старшими склада, но у него ничего не получилось», — поделилась хозяйка Бусика.

Она также рассказала, что написала заявление в полицию, так как кот является ее имуществом. В УМВД по городу Электростали зарегистрировали обращение, пообещав уведомить о ходе работы владелицу животного.

UPD:

Пресс-служба маркетплейса связалась с руководством склада в Электростали после публикации новости.

«Мы попросили их помочь найти и вернуть кота хозяйке. Помощь хозяевам пропавших животных уже стало у нас доброй традицией. Недавно кот Барсик спрыгнул с козырька пункта выдачи Wildberries в Прокопьевске Кемеровской области, на крышу грузовика. Водитель котика вернул, а мы в свою очередь передали пушистому путешественнику в День котов, 8 августа, подарки в виде вкусняшек и игрушек», — добавили 360.ru представители Wildberries.

Ранее российская компания NtechLab сообщила о планах запустить сервис на основе искусственного интеллекта, который поможет найти потерявшихся домашних животных.