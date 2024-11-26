Проректор РГУ нефти и газа Лобусев заявил, что энергетика Европы в очень плохом положении

Энергетика Европы переживает очень тяжелые времена, и ситуация ухудшится в следующем году, когда ее жителям придется платить еще больше за топливо из-за растущих цен на природные ресурсы. Такое мнение озвучил радиостанции «Говорит Москва» проректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Александр Лобусев.

По его словам, Евросоюз подписал себе энергетический приговор, не отреагировав на подрывы «Северных потоков». Теперь он казался в ситуации, когда сами загнали себя в ловушку, а США просто не собираются оказывать ее союзникам.

Европа закупает энергоресурсы по колоссальной цене, подчеркнул эксперт, и она будет только расти. В итоге это ляжет на плечи простых людей, которым придется платить огромные деньги за газ, отопление и бензин.