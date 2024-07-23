Проректор Лобусев: в РФ необходимо создать танкерный флот для перевозки топлива

России необходимо создать новый собственный танкерный флот для перевозки сниженного газа и нефти. Такое мнение выразил проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Александр Лобусев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, сейчас программа перевозок топлива судами должна развиваться форсированным образом. По разным оценкам, Россия использует около 10% нефтевозов, это ничтожно мало. На услуги владельцев компаний страна тратит десятки миллиардов долларов.
Для перевозок может подойти черноморский хаб, отметил Лобусев.