Промышленный эксперт Хазанов: Россия добывает редкоземельные металлы, но в малых объемах

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в эфире радио Sputnik рассказал о достаточно больших запасах редкоземельных металлов в России, при этом отметил, что по их добыче страна находится далеко не на лидирующих позициях.

Их количество составляет порядка 20–30 миллионов тонн — это второе место в мире. Только за прошлый год на планете было добыто 390 тысяч тонн редких земельных металлов. Из них в Китае — 270 тысяч тонн, в США — 45 тысяч тонн, а в России чуть больше двух тысяч тонн.

«У нас в стране разрабатывается только одно месторождение. Все крупные месторождения находятся в достаточно удаленных районах», — объяснил Хазанов.

Эксперт допустил, что Соединенным Штатам будет интересно изучить отдаленные места, провести разведку. Также он уточнил, что американцы очень сильно зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая.