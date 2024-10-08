Ликсутов: промышленность Москвы увеличила производство на 14,2% за 8 месяцев этого года

Столичные промышленные предприятия с января по август этого года нарастили производство на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«За восемь месяцев 2024 года предприятия города нарастили производство в общей сложности более чем на 14%, обрабатывающие предприятия — на 15%», — указал он.

На сегодняшний день Москва, по его словам, остается регионом-лидером по стабильному росту индекса промышленного производства. И большую роль в этом играет благоприятный инвестиционный климат и всесторонняя поддержка, которую город оказывает индустриальному сектору: только в 2023-м ей воспользовались более 800 промышленных предприятий.

«Так, с начала 2024 года мы одобрили столичным компаниям финансовую поддержку на общую сумму более 90 миллиардов рублей и заключили шесть офсетов, в рамках которых в Москве появятся новые предприятия», — отметил Ликсутов.

Среди самых популярных мер поддержки он выделил инвестиционные кредиты, предоставление земельных участков по льготной ставке один рубль в год, присвоение спецстатусов и офсетные контракты.

«Благодаря активной поддержке города предприятия приобретают новое оборудование, расширяют экспортную деятельность, повышают качество и наращивают объемы выпуска продукции», — указал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С января по август, по его данным, в городе увеличился выпуск продуктов питания и напитков, одежды, обуви, химических изделий и сложного оборудования.

«Компании изготовили свыше 200,9 тысячи тонн колбасных изделий, а также почти 327 тысяч тонн хлеба и хлебобулочной продукции, выпустили более 807 тысяч единиц спецодежды и свыше 225 тысяч мужских костюмов», — заключил Гарбузов.