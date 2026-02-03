Прокуратура запретила навязывать мессенджер MAX в школах Вологды

Прокуратура Вологды вынесла решение о запрете навязывания мессенджера MAX в городских школах. Этим вопросом надзорное ведомство занималось после обращения сопредседателя ООД «Народный фронт „За Россию“» Людмилы Мироновой, уточнил телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» .

В постановлении прокуратуры напомнили, что MAX является национальным мессенджером, но при этом для родителей и обучающихся использование функционала этой платформы было и остается добровольным.

При этом, согласно данным проверки, школы № 3, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23 незаконно установили правила пользования мессенджером без учета мнения учеников и родителей, добавили в ведомстве.

Также сотрудники прокуратуры выявили факты принуждения к регистрации в приложении. В результате директора этих школ получили протесты от ведомства на противоречащие закону локальные нормативные акты.

Положения об обязательном переходе на MAX ранее приняли восемь школ Вологды и четыре школы Череповца.