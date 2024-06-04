Прокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80

Генеральная прокуратура требует передать государству велотрек Олимпиады-80

Фото: РИА «Новости»

Генеральная прокуратура потребовала передать в пользу государства велотрек, который построили к Олимпийским играм 1980 года. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации источника, иск в Арбитражный суд подали 29 мая, велотрек находится на западе столицы.

Надзорное ведомство потребовало позволить Росреестру осуществлять госрегистрацию прав  и кадастровый учет в отношении объекта, а также запретить нынешнему руководству распоряжаться велотреком и арестовать имущество. Пока что суд удовлетворил лишь первое требование, повторное заседание состоится 24 июля.

В настоящее время здание велотрека площадью свыше 42 тысяч квадратных метров является собственностью Московской федерации профсоюзов.

Ранее в собственность государство отошло АО «Макфа». Адвокат Вячеслав Плахотнюк отмечал, что Росимущество получило компании «Макфа», «СМАК», «Первый хлебокомбинат» и другие указанные в иске.

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