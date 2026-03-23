Производство мяса и молока выросло на 20% в Нижегородской области

В Нижегородской области за январь–февраль 2026 года сельхозорганизации произвели 35 тысяч тонн скота и птицы на убой, что на 20% больше, чем годом ранее. Основную долю занимает мясо птицы — 46%, свинина — 45%, крупный рогатый скот — 9%, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Производство молока увеличилось на 2% и составило 100 тысяч тонн. Средний надой на корову вырос до 1405 килограмм (+39 килограмм). В птицеводстве также отмечен рост: поголовье птицы увеличилось на 2% (10 миллионов голов), производство яиц — на 12% (207 миллионов штук).