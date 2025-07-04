Прохладная погода придет на смену жаре в Нижегородской области

Нижегородцев в ближайшую пятницу ожидает жаркая погода с температурой до +29 градусов, однако выходные принесут прохладу и снижение температуры вплоть до +8 градусов ночью. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на специалистов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным синоптиков, в пятницу, 4 июля, регион ожидает переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов.

В субботу, 5 июля, температурный режим составит от +19 до +24 градусов днем и от +10 до +15 градусов ночью, сохранятся небольшие осадки.

Наконец, воскресенье, 6 июля, принесет комфортную температуру до +23 градусов без осадков, хотя ночью столбик термометра опустится до минимальных значений в +8 градусов.