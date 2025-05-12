PROGRESS: в Омске зафиксировали самую низкую по России стоимость билетов в кинотеатры

Стоимость билетов в российские кинотеатры во многом зависит от региона проживания зрителей. Анализ исследовательского центра коммуникационной группы PROGRESS показал, что разница между минимальной и максимальной ценой билета достигает практически двойного размера — от 272 рублей в Омске до 515 рублей в Москве, сообщила «Газета.Ru».
Среди ключевых факторов специалисты называют покупательную способность населения, количество конкурентов на рынке и наличие премиум-залов. Самые дешевые билеты отмечены в городах Сибири и Поволжья, где кинотеатры вынуждены привлекать зрителя низкими ценами ввиду низкого дохода горожан.
В то же время, высокий средний чек в крупных городах не означает высоких общих сборов: региональные центры часто демонстрируют меньшие доходы, несмотря на среднюю цену билетов, превышающую московскую.
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