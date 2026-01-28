Программист Пегов заявил, что дефицит чипов может задержать выход нового поколения игровых приставок

Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в беседе с ИА НСН выразил опасения относительно неопределенности с поставками чипов для игровых консолей.

Эксперт отметил, что дефицит чипов оперативной памяти может задержать выход нового поколения консолей. Каждое новое поколение требует больше оперативной памяти: если в PlayStation 4 было 8 Гб, то в PlayStation 5 уже 16 Гб. В консолях используется более дорогая и сложная в изготовлении память типа GDDR, что повышает цену чипов.

«Для глобального старта нового поколения консолей производителю необходимо закупить чипов на миллионы экземпляров», — подчеркнул Пегов.

Он добавил, что основные производители законтрактованы на месяцы вперед, а кто-то даже ушел с потребительского рынка. Поэтому ситуация с единовременным получением большого объема чипов в адекватные сроки может быть сложной.