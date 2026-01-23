Аномальная погода ждет жителей Ростовской области всю неделю

Приближающиеся выходные принесут ростовчанам сильные снегопады. Четыре дня подряд город будет покрыт белым покровом. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на специалистов «Гисметео».

По данным синоптиков, зима покажет свой характер уже 23 января, когда днем пойдет сильный снег, усиливающийся вечером. Выпадение осадков составит около шести милимметров, а температура воздуха снизится до -7 градусов.

Так, 24 и 25 января морозы продолжатся: столбик термометра зафиксирует до -8 градусов. Осадки сохранятся, правда, интенсивность заметно уменьшится. Затем наступят кратковременные потепления: 27 января станет чуть теплее, хотя солнце появится ненадолго.

Прогнозируют, что комфортная зимняя погода установится ближе к концу месяца. Тогда дневная температура поднимется до плюс трех градусов, осадки прекратятся, оставив позади сугробы и ледяные узоры.

Однако жителям Ростова-на-Дону и всей области придется приготовиться к временным неудобствам, вызванным погодными условиями. Особенно опасна дорога: возможны ограничения видимости и возникновение аварийных ситуаций из-за скользких трасс и заносов.