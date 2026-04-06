Прогноз Гидрометцентра: лето в УрФО будет жарким

Гидрометцентр России предоставил предварительный прогноз погоды на летний период 2026 года для Свердловской области и других регионов Уральского федерального округа (УрФО). Согласно опубликованным данным, температура воздуха летом будет выше средних показателей, отметил сайт URA.RU .

В июне и июле средняя месячная температура воздуха в Свердловской области и других регионах УрФО превысит норму.

«Выше, чем в июле 2025 года, средняя месячная температура воздуха прогнозируется на западе Уральского федерального округа», — уточняет Гидрометцентр.

Количество осадков в июне в Свердловской области будет в пределах нормы, а на севере УрФО — выше нормы. В июле все регионы округа по количеству осадков будут близки к норме.

Август в Свердловской области и других регионах УрФО по температуре и количеству осадков будет соответствовать среднемесячным нормам. Однако на севере Урала средняя температура будет ниже, чем в августе прошлого года.