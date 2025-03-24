«Профи.ру»: зумеры обошли миллениалов в тяге к садоводству

Аналитики сервиса «Профи.ру» провели исследование, чтобы выяснить отношение россиян разных поколений к садоводству. Результаты опроса опубликовал Life.
Итоги работы показали, что растения есть у 83% опрошенных. Бумеры оказались лидерами в этом вопросе: 92% держат дома хотя бы один цветок. Зумеры — на втором месте с 84%, а миллениалы занимают третью строчку с 73%.
Цветы — самые популярные растения среди россиян, они есть у 33%. Овощи выращивают 25%, фрукты — 13%, микрозелень популярна среди 21% респондентов. Наименее востребованным оказались бобовые и пряные культуры — ими интересуются лишь 4% и 3% соответственно.
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