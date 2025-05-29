«Профи.ру»: жители Волгограда, Уфы и Екатеринбурга чаще других пользуются услугами клининга

Эксперты проанализировали интерес жителей крупных городов к услугам клининга и составили соответствующий рейтинг. В лидерах оказались мегаполисы за пределами МКАД и КАД: Волгоград, Уфа и Екатеринбург, написал Life.ru .

Как сообщает издание, ссылаясь на данные поискового сервиса «Профи.ру», в 2025 году по сравнению с первым кварталом прошлого года жители Волгограда стали обращаться за клинингом на 30% чаще. В Уфе спрос вырос на 29%, а в Екатеринбурге — на 15%.

Также в первую пятерку вошли Нижний Новгород и Новосибирск, где интерес к услугам по уборке увеличился на 12% и 10% соответственно. А за пределами Российской Федерации наибольший рост спроса на клининг был зафиксирован в Минске и Минской области — на 56% по сравнению с 2024 годом.