«Профи.ру»: 96% сантехников выбрали бы деньги в качестве подарка на Новый год

Практичные подарки на Новый год пользуются наибольшей популярностью у представителей многих профессий. Так, 96% сантехников выбрали бы деньги, а 72% электриков предпочли бы технику для дома. Об этом говорится в исследовании «Профи.ру», которое есть в распоряжении Life .

Однако далеко не все придерживаются прагматичного подхода. Например, 32% психологов мечтают о ретрите — отдыхе вдали от шума, что указывает на высокий уровень стресса в их работе. Стилистов и визажистов (43%) привлекают мастер-классы для развития навыков и поддержания актуальности. 28% ведущих и артистов предпочли бы обучиться чему-то новому.

Мастера по ремонту и ветеринары указали сладкие подарки как идеальный выбор. Среди клинеров и массажистов популярны подарочные сертификаты (42% и 35% соответственно), а мастера ногтевого сервиса выбрали инструменты для хобби (28%).

Результаты опроса показывают, что новогодние подарки — это важный элемент заботы и внимания. Для одних это способ удовлетворить практические потребности, для других — источник вдохновения и развития.