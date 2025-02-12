«Профи.ру»: 10% москвичей тратят на спортивный досуг зимой 500 тысяч рублей

Около 10% жителей Москвы ежегодно тратят свыше 500 тысяч рублей на активный зимний отдых. Об этом сообщил « ФедералПресс », ссылаясь на результаты исследования сервиса «Профи.ру».

Речь идет о расходах на покупку специализированного оборудования, поездки на горнолыжные курорты, персональные тренировки с инструкторами.

По данным аналитиков, самым популярным видом зимнего активного досуга стал хоккей. За него проголосовали 38% участников опроса. Второе место заняли горные лыжи, которыми увлекаются 28% респондентов, а 18% предпочли сноубординг. Среди других востребованных зимних видов спорта были отмечены беговые лыжи (8%), фигурное катание (6%) и биатлон (3%).