«Профи.ру»: 10% москвичей тратят на спортивный досуг зимой 500 тысяч рублей

Около 10% жителей Москвы ежегодно тратят свыше 500 тысяч рублей на активный зимний отдых. Об этом сообщил «ФедералПресс», ссылаясь на результаты исследования сервиса «Профи.ру».
Речь идет о расходах на покупку специализированного оборудования, поездки на горнолыжные курорты, персональные тренировки с инструкторами.
По данным аналитиков, самым популярным видом зимнего активного досуга стал хоккей. За него проголосовали 38% участников опроса. Второе место заняли горные лыжи, которыми увлекаются 28% респондентов, а 18% предпочли сноубординг. Среди других востребованных зимних видов спорта были отмечены беговые лыжи (8%), фигурное катание (6%) и биатлон (3%).
Предприниматели из Домодедова примут участие в оформлении города ко Дню Победы
Россиянам посоветовали ходить 10 тысяч шагов после двух блинчиков на пиве
Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья
Юные спортсмены из Можайска стали призерами областного турнира по боксу
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины мая
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте