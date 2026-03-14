Профилактическая акция «Внимание, переезд!» прошла в Волгоградской области

Сотрудники Приволжской железной дороги и Госавтоинспекция организовали в Городищенском районе Волгоградской области профилактическую акцию под названием «Внимание, переезд!». Об этом сообщили «Новости Волгограда».
Мероприятие было направлено на повышение осведомленности автомобилистов о правилах дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.
Участникам напомнили о правильном поведении водителя на переездах, разъяснили алгоритм действий в нестандартных ситуациях, предупредили о возможных последствиях несоблюдения правил и ознакомили с нормами личной ответственности.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте