«Профи»: фразы «все будет хорошо» и «не переживай» вызывают раздражение у россиян

Аналитики маркетплейса услуг «Профи» провели исследование и выяснили, какие слова поддержки больше всего не нравятся россиянам. Результаты работы опубликовал Life.
Более 60% участников заявили, что у них вызывает раздражение и тревогу фраза «все будет хорошо». Подобное заверение они считают пустым и поверхностным.
В список также попали такие высказывания, как «я тебя понимаю» и «не переживай». Последнее особенно не нравится женщинам. По мнению 55% респонденток, данное выражение демонстрирует нежелание собеседника слушать их переживания. Кроме того, фраза «соберись» пробуждает внутренний протест у 48% опрошенных представительниц прекрасного пола.
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